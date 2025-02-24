«Барселоне» интересен Йылдыз, «Ювентус» оценивает игрока в 80 млн евро

Дата публикации: 24-02-2025 22:09

«El Nacional» утверждает, что «Барселона» заинтересована в услугах Кенана Йылдыза, представляющего «Ювентус».



Руководство каталонцев понимает, что за его трансфер придется выложить солидную сумму. Тем не менее, клуб продолжает изучать возможность приобретения вингера туринцев. «Юве» готов расстаться с Йылдызом при наличии предложения в 80 млн евро. «Сине-гранатовым» для покупки турка придется продать нескольких футболистов.



Трудовой договор Кенана с «бьянконери» действует до июня 2029 года. В 37 встречах текущего сезона Йылдыз отметился 6 забитыми мячами и 5 результативными передачами.



Рыночный ценник на 19-летнего крайнего нападающего составляет 45 млн евро («Transfermarkt»).