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«Барселоне» интересен Йылдыз, «Ювентус» оценивает игрока в 80 млн евро

Дата публикации: 24-02-2025 22:09

«El Nacional» утверждает, что «Барселона» заинтересована в услугах Кенана Йылдыза, представляющего «Ювентус».

Руководство каталонцев понимает, что за его трансфер придется выложить солидную сумму. Тем не менее, клуб продолжает изучать возможность приобретения вингера туринцев. «Юве» готов расстаться с Йылдызом при наличии предложения в 80 млн евро. «Сине-гранатовым» для покупки турка придется продать нескольких футболистов.

Трудовой договор Кенана с «бьянконери» действует до июня 2029 года. В 37 встречах текущего сезона Йылдыз отметился 6 забитыми мячами и 5 результативными передачами.

Рыночный ценник на 19-летнего крайнего нападающего составляет 45 млн евро («Transfermarkt»).

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