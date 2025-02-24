Киммих близок к продлению контракта с «Баварией»

Дата публикации: 24-02-2025 22:09

Согласно данным, опубликованным в соцсети «Х» Флорианом Плеттенбергом, мюнхенская команда достигла значительного прогресса в переговорах с Йозуа Киммихом по пролонгации сотрудничества.



Журналист издания «Sky Sport Germany» утверждает, что в ближайшие дни стороны должны достигнуть соглашения в данном вопросе. По всей видимости, новый трудовой договор «Баварии» с опорником будет действовать до лета 2028 года. Несмотря на заявления ряда СМИ, у 30-летнего немца не было официальных переговоров с «Реалом» и «Ливерпулем».



Текущий контракт футболиста с мюнхенцами рассчитан до лета 2025 года. В сезоне 24/25 Киммих провел за «Баварию» 35 матчей (1 забитый мяч, 10 голевых пасов).



Рыночная стоимость полузащитника равняется 50 млн евро (Transfermarkt.de).