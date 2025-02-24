Робин ван Перси стал главным тренером «Фейеноорда»

Дата публикации: 24-02-2025 22:09

В пресс-службе «Фейеноорда» сообщили о назначении Робина ван Перси новым тренером клуба.



Ранее СМИ писали, что стороны договорились по условиям сотрудничества. Прежним местом работы экс-игрока «МЮ» и «Арсенала» был «Херенвен», который он возглавил летом 2024 года. За досрочное завершение сотрудничества с ван Перси «Фейеноорду» придется выплатить «Херенвену» компенсацию.



Примечательно, что Робин ранее уже работал в команде из Роттердама. Именно здесь начиналась его тренерская карьера.



В сезоне-24/25 «гордость юга» с 43 набранными очками по итогам 23 туров располагается на третьей строчке в таблице Эредивизи. Отставание от лидирующего «Аякса» составляет 11 очков. Идущий вторым ПСВ опережает «Фейеноорд» на 9 очков.