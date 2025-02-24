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Куртуа хочет вернуться в сборную Бельгии после увольнения Тедеско

Дата публикации: 24-02-2025 22:09

Тибо Куртуа сообщил, что намерен вернуться в ряды сборной Бельгии. Голкипер «Реала» покинул национальную команду из-за разногласий с Доменико Тедеско, ранее тренировавшим ее. В настоящий момент с «красными дьяволами» работает Руди Гарсия.

«Не выступал за сборную последние полтора года. Теперь я хочу вернуться», - публикует заявление вратаря «сливочных» в соцсети «X» Фабрицио Романо.

С «Реалом» Куртуа связан трудовым договором до лета 2026 года. В нынешнем сезоне он защищал ворота «королевского клуба» в 32 встречах (10 матчей без пропущенных мячей).

По данным портала Transfermarkt.de, ориентировочный ценник на 32-летнего игрока равняется 25 млн евро.

Ближайшую встречу Бельгия проведет в Лиге наций против Украины 20-го марта.

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