«Арсенал» и «Тоттенхэм» интересуются 20-летним талантом из Бразилии

Дата публикации: 24-02-2025 22:09

«Bolavip» информирует, что к Брено Бидону есть интерес со стороны сразу двух английских грандов. Речь идет об «Арсенале» и «Тоттенхэме».



Сообщается, что по завершении сезона клубы попробуют оформить переход 20-летнего хавбека. Ранее «Коринтианс», владеющий правами на Бидона, уже получал предложения по нему. Команда из АПЛ, название которой не разглашается, пытался выкупить права на игрока за 15 000 000 евро, но сделка не состоялась.



За первую команду «Коринтианса» Бидон выступает с весны прошлого года. Его соглашение с «черно-белыми» истекает в 2029 году. В текущем сезоне на счету полузащитника 1 матч (без результативных действий).



Ресурс Transfermarkt.de оценивает Бидона в 8 миллионов евро.