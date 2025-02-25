"Интер" - "Лацио". Прогноз на матч Кубка Италии 25 февраля

Дата публикации: 25-02-2025 01:49

В этом матче будет определен соперник "Милана" в полуфинале Кубка Италии. Очередное миланское дерби на горизонте, и, возможно, "Интеру" наконец удастся победить своих соседей с четвертой попытки. После последнего тура Серии А и очередной осечки "Наполи" "Интер" вышел на чистое первое место в чемпионате. Команда Симоне Индзаги продолжает бороться за победу в нескольких турнирах. На следующей неделе "Интер" сыграет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Фейеноорда", который стал обидчиком "Милана". Однако перед этим им предстоит важнейший матч в борьбе за скудетто — в субботу "Интер" сыграет на стадионе Диего Марадоны против "Наполи".

График у команды очень сложный, и Кубок Италии, очевидно, не является главным приоритетом. То же можно сказать и о "Лацио", который стремится попасть в Лигу чемпионов, но был отодвинут с четвертого на пятое место после победы "Ювентуса".

К тому же последнее поражение от "Интера" стало для "Лацио" настоящим кошмаром: римляне проиграли 0:6 на своем родном "Стадио Олимпико". В целом "Лацио" не удается противостоять "нерадзурри" — команда Индзаги выиграла четыре из последних пяти встреч, а еще одна завершилась вничью.

Таким образом, несмотря на возможное реваншистское настроение, "Лацио" будет трудно оказать серьезное сопротивление. Ставка на победу "Интера" в основное время может оказаться рискованной, так как вполне вероятно, что матч затянется до дополнительного времени. Поэтому лучшим вариантом представляется ставка на проход "Интера" с коэффициентом около 1.45. Что касается голов, то вряд ли будет много забитых мячей, поэтому стоит рассмотреть ставку на тотал голов меньше 2.5 с коэффициентом около 1.95.



