Хосеп Гвардиола: "Если уж проигрывать, то так, как это сделал "Манчестер Сити" в матче с "Ливерпулем""

Дата публикации: 25-02-2025 01:29

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о поражении своей команды от "Ливерпуля" (0:2) в домашнем матче АПЛ.

— Если уж проигрывать, то именно так, как сегодня. Я увидел много позитивных моментов, которые говорят о том, что у этого клуба впереди светлое будущее с теми игроками, которые у нас есть.

Наставник отметил, что за исключением Кевина де Брюйне и, возможно, Натана Аке, все футболисты команды очень молоды.

— Независимо от того, какие решения примет клуб в дальнейшем, нас ждут хорошие перспективы. Даже несмотря на многочисленные травмы, мы сыграли достойно. Посмотрим, что будет дальше. В предыдущих сезонах мы показывали отличный футбол, но сейчас мы серьезно уступаем "Ливерпулю", — приводит слова Гвардиолы BBC.