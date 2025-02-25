02:09 ()
Свернуть список

Модрич определился со своим будущим

Дата публикации: 25-02-2025 01:29

39-летний хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич намерен продолжить карьеру в мадридском клубе и после окончания текущего сезона.

По информации Relevo, футболист хочет продлить контракт с "Королевским клубом" еще на год и ожидает соответствующего предложения от руководства.

Действующий договор Модрича с "Реалом" истекает летом 2025 года. Хавбек защищает цвета мадридцев с 2012 года, за это время провел 574 матча во всех турнирах, забив 42 гола и сделав 92 результативные передачи.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close