Златан Ибрагимович: "Я щит "Милана" – если кто-то попадёт под удар, пусть сначала пройдёт через меня".

Дата публикации: 25-02-2025 01:29

Златан Ибрагимович рассказал о своей роли в "Милане".

— Моя роль неважна, главное – успех "Милана". Всё, что мы делаем, направлено на благо клуба. Здесь нет места эгоизму, по крайней мере, с моей стороны. Это не спектакль одного актёра.

Я предпочитаю оставаться в тени и не хочу, чтобы мне приписывали заслуги. Поверьте, я сказал ребятам: мне не нужно быть на фото или видео. Если бы всё зависело от меня, меня бы никто не видел – только работа, работа и ещё раз работа.

Раньше всё вращалось вокруг меня, когда я был игроком. Теперь же я словно телохранитель – готов принять удар на себя, чтобы защитить команду и клуб. Но я не боюсь, потому что всегда могу ответить.

Я провёл десять лет в условиях войны. Когда живёшь на Балканах в такое время, звонки приходят не для того, чтобы узнать, как у тебя дела. Ты ждёшь их, чтобы понять, всё ли в порядке с близкими. Каждый день слышишь слёзы в трубке и не знаешь, будет ли человек жив завтра. И ты ничего не можешь изменить. После такого уже нечего бояться – потому что это был настоящий страх.