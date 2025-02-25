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Форвард «Ювентуса» может заменить в «Барселоне» Левандовски

Дата публикации: 25-02-2025 22:49

«Барселона» проявляет интерес к Душану Влаховичу, пишет ресурс «Todofichajes». Каталонцы видят в нападающем «Ювентуса» потенциального сменщика возрастного Роберта Левандовски. Переход серба в стан «сине-гранатовых» может состояться ближайшим летом.

Состав «Ювентуса» Влахович пополнил в январе 2022 года, перебравшись из «Фиорентины». Его трансфер обошелся туринцам в 83,5 млн евро.

Трудовые отношения 25-летнего центрфорварда с «Ювентусом» действуют до середины 2026 года. В нынешнем сезоне в активе Душана 31 игра в футболке «бьянконери» (14 забитых мячей, 2 результативные передачи).

Рыночный ценник на серба равняется 60 млн евро («Transfermarkt»).

«Барса» после 25 туров возглавляет таблицу Ла Лиги, опережая «Реал» лишь по дополнительным показателям.

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