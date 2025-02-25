Ковачич под прицелом у топ-клуба из Ла Лиги

Дата публикации: 25-02-2025 22:49

Карьера Матео Ковачича, принадлежащего «Манчестер Сити», может продолжиться в Ла Лиге. «Todofichajes» информирует, что в своем составе полузащитника «небесно-голубых» хочет видеть «Атлетико».



У Ковачича уже есть опыт выступления в Испании. В 2015-2019 годах он защищал цвета «Реала».



За «Сити» хорват выступает с лета 2023 года. «Горожане» выкупили его контракт у «Челси» за 29,1 млн евро.



Срок действия договора Ковачича с командой Пепа Гвардиолы ограничен июнем 2027 года. В сезоне 2024/2025 хавбек принял участие в 22 встречах, отметившись в них 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей.



Ориентировочный ценник на 29-летнего игрока составляет 28 000 000 евро (данные с портала Transfermarkt.de).