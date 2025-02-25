Леау хочет выступать в клубе, который может выиграть Лигу чемпионов

Дата публикации: 25-02-2025 22:49

Согласно информации, опубликованной изданием «El Nacional», Рафаэла Леау не устраивают амбиции «Милана», за который он сейчас выступает. Португалец хочет играть за команду, способную победить в Лиге чемпионов. «Россонери» же в настоящий момент далеки от этого. Ранее клуб вылетел из турнира, уступив «Фейеноорду».



Жорже Мендеш, являющийся агентом вингера, пытается договориться о контракте с испанским грандом. К 25-летнему португальцу также есть интерес со стороны других топ-клубов, среди которых «Арсенал», «Бавария» и «Челси».



С «Миланом» Леау связан контрактом до 2028 года. В 36 матчах текущего сезона Рафаэл отличился 9 раз и отдал 8 голевых передач.



Эксперты авторитетного портала «Трансфермаркт» оценивают представителя сборной Португалии в 75 млн евро.