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Гвардиола может возглавить клуб из Саудовской Аравии

Дата публикации: 25-02-2025 22:49

Хосеп Гвардиола может сменить место работы, пишет «El Nacional». У 54-летнего специалиста есть солидное предложение от саудовской команды, в разы превосходящее его действующее соглашение с «Сити». Приглашение испанца рассматривается в Саудовской Аравии как важнейший фактор развития чемпионата.

У Гвардиолы огромный кредит доверия от руководства. Однако коуч пока не принял окончательного решения по своему будущему.

На прошлой неделе команда Гвардиолы вылетела из Лиги чемпионов, уступив «Реалу». Шансы на победу в АПЛ у «Манчестер Сити» минимальны. После 26 туров «горожане» идут на четвертой позиции и отстают от «Ливерпуля», находящегося на первой строчке, на 20 очков.

Соглашение Гвардиолы с «Ман Сити» действует до 2027 года.

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