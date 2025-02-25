Гвардиола может возглавить клуб из Саудовской Аравии

Дата публикации: 25-02-2025 22:49

Хосеп Гвардиола может сменить место работы, пишет «El Nacional». У 54-летнего специалиста есть солидное предложение от саудовской команды, в разы превосходящее его действующее соглашение с «Сити». Приглашение испанца рассматривается в Саудовской Аравии как важнейший фактор развития чемпионата.



У Гвардиолы огромный кредит доверия от руководства. Однако коуч пока не принял окончательного решения по своему будущему.



На прошлой неделе команда Гвардиолы вылетела из Лиги чемпионов, уступив «Реалу». Шансы на победу в АПЛ у «Манчестер Сити» минимальны. После 26 туров «горожане» идут на четвертой позиции и отстают от «Ливерпуля», находящегося на первой строчке, на 20 очков.



Соглашение Гвардиолы с «Ман Сити» действует до 2027 года.