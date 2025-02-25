Артем Довбик имеет шансы восстановиться к матчу с «Комо»

Дата публикации: 25-02-2025 23:05

Артем Довбик может восстановиться к ближайшему матчу «Ромы» в Серии А против «Комо», сообщает Il Romanista.

27-летний украинский форвард продолжает тренироваться по индивидуальной программе, и пока нет полной уверенности, что он сможет выйти на поле 2 марта.

Из-за мышечной травмы Довбик пропустил последние встречи «волков» против «Порту» (3:2) и «Монцы» (4:0).

В нынешнем сезоне нападающий провел 33 матча, забив 13 голов и сделав 4 результативные передачи.

После 26 туров «Рома» набрала 40 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А.