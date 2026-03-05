Микель Артета рассказал о психологических трудностях в «Арсенале»

Дата публикации: 05-03-2026 12:07

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился, что футболисты его команды сейчас переживают сложный эмоциональный период. Он отметил, что игроки «канониров» сталкиваются с множеством трудностей, что отражается на их психологическом состоянии. Несмотря на эти трудности, команда продолжает показывать отличные результаты и по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги сезона 2025/2026. На данный момент «Арсенал» набрал 67 очков за 30 сыгранных встреч.

«Эмоционально нам приходится справляться с огромным количеством вызовов, с которыми мы ежедневно сталкиваемся. Многие ребята сталкиваются с личными и профессиональными проблемами, из-за чего не всегда могут полноценно участвовать в тренировочном процессе и вынуждены проходить через трудности», — сказал Артета.

Тренер подчеркнул, что ценит усилия и упорство своих игроков, несмотря на все невзгоды, с которыми им приходится справляться. Он отметил, что именно их стойкость и преданность делу позволяют команде двигаться вперед и сохранять лидерство. Такой настрой и поддержка важны для сохранения боевого духа клуба. Слова наставника были опубликованы на официальном сайте «Арсенала».