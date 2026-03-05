«Фламенго» назначил Жардима, бывшего тренера «Монако», вместо уволенного Филипе Луиса

Дата публикации: 05-03-2026 12:08

Пресс-служба бразильского футбольного клуба «Фламенго» официально сообщила о назначении на пост главного тренера первой команды португальца Леонарду Жардима. Это решение было принято после увольнения Филипе Луиса, о котором стало известно накануне. С 57-летним специалистом клуб подписал контракт, рассчитанный до декабря 2027 года.

Ранее Жардим работал с несколькими известными командами: лиссабонским «Спортингом», греческим «Олимпиакосом», а также с французским «Монако». Под руководством Леонарду «Монако» сумело выиграть чемпионат Франции и выйти в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, что является значительным достижением в карьере тренера.

На текущий момент «Фламенго» занимает 11-ю строчку в таблице чемпионата Бразилии, набрав четыре очка после трех сыгранных матчей. Команда стремится улучшить результаты под руководством нового наставника и побороться за высокие позиции в турнирной таблице в оставшейся части сезона.