Майкл Кэррик объяснил причины поражения «Манчестер Юнайтед» в поединке АПЛ с «Ньюкаслом»

Дата публикации: 05-03-2026 11:59

Главный тренер Манчестер Юнайтед Майкл Кэррик прокомментировал выездное поражение своей команды от Ньюкасл Юнайтед в 29-м туре английской Премьер-лиги со счётом 1:2. Отметим, что с 45-й минуты матча «красные дьяволы» играли в большинстве после удаления игрока соперника.

«Я не думаю, что причина поражения связана с тем, что соперник остался в меньшинстве. Главная проблема — в качестве нашей игры. Мы не ищем оправданий: вся ответственность ложится на нас, и мы полностью осознаём текущую ситуацию», — приводит слова Кэррика Sky Sports.

Это поражение стало первым для Манчестер Юнайтед под руководством Майкла Кэррика. Ранее команда одержала шесть побед и сыграла одну ничью в матчах под его руководством. Сейчас клуб набрал 51 очко и занимает третью позицию в турнирной таблице АПЛ.

Несмотря на неудачу в последнем поединке, Манчестер Юнайтед продолжает уверенно держаться в верхней части таблицы, демонстрируя стабильность и потенциал для борьбы за высокие места в чемпионате. Команда нацелена на улучшение своей игры в следующих матчах, чтобы сохранить место среди лидеров и бороться за трофеи в оставшейся части сезона.