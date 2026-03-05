ПСЖ не повторит с Забарным историю, случившуюся со своим бывшим звездным игроком

Дата публикации: 05-03-2026 15:36

В ПСЖ уже определились с дальнейшей судьбой украинского защитника Ильи Забарного, сообщает издание Culture PSG.

Согласно данным источника, воспитанник киевского Динамо останется в составе парижской команды и на следующий сезон. Луис Энрике продолжает рассчитывать на Забарного - в отличие от голкипера Лукаса Шевалье, который, потеряв доверие тренера после неуверенных выступлений, лишился места в основном составе.

Сам Илья, а также его окружение, вполне довольны временем на поле, которое футболист получает в новом клубе. По количеству минут в нынешнем сезоне защитник занимает седьмое место среди всех игроков ПСЖ, что свидетельствует о важности его роли в команде. Дополнительным позитивным фактором стал комфорт, который Илья и его супруга ощущают, проживая в столице Франции - это позволяет Забарному сосредоточиться на развитии футбольной карьеры.

Журналисты подчеркивают, что ПСЖ не планирует продавать Забарного сразу после года в клубе, как поступил ранее с полузащитником Мануэлем Угарте, который был приобретен за 60 миллионов евро, а спустя сезон продан Манчестер Юнайтед за сумму 50+10 миллионов евро. Парижане рассчитывают на долгосрочное сотрудничество с украинцем.

В последних матчах руководство ПСЖ было впечатлено стабильной и уверенной игрой Забарного, что только укрепило его позиции в коллективе.