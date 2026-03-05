Карло Анчелотти пригласит Неймара к участию в матчах против сборных Франции и Хорватии

Дата публикации: 05-03-2026 15:35

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти намерен включить нападающего Неймара в состав национальной команды для участия в товарищеских матчах, которые запланированы на конец марта 2026 года.

Сборная "Селесао" проведет два важных матча: 26 марта против Франции и 31 марта против Хорватии. Такое решение вызвано кадровыми сложностями в линии атаки. Форвард мадридского "Реала" Родриго получил серьезную травму колена и, согласно предварительным медицинским данным, не сможет принять участие в предстоящем чемпионате мира. В связи с этим Анчелотти рассчитывает восстановить атакующий потенциал команды за счет возвращения опытного Неймара.

На данный момент 34-летний нападающий выступает за бразильский клуб "Сантос". Неймар полностью восстановился после травм и демонстрирует отличную форму, показывая высокую результативность в последних матчах национального чемпионата. Ранее Родриго в официальном заявлении отметил огромное значение Неймара для команды, подчеркнув, что присутствие ветерана на поле имеет критическое значение для психологического состояния и игрового баланса сборной. Будущий сбор станет первой возможностью для Неймара проявить себя под руководством итальянского наставника в официальном цикле подготовки к мундиалю.

Возвращение Неймара обещает усилить атакующую линию бразильской команды в преддверии важного турнира, а опыт и лидерство футболиста помогут молодым игрокам поднять уровень игры и сохранить стабильность в коллективе. Анчелотти, известный своим умением работать с опытными звездами, рассчитывает, что Неймар поможет не только на поле, но и в создании командного духа. Товарищеские встречи станут отличной возможностью для тренера оценить готовность состава и адаптацию нападающего к тактическим замыслам перед мундиалем.