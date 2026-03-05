"Барселона" ведет поиск нового центрального защитника

Дата публикации: 05-03-2026 15:31

Главный тренер FC Barcelona Ханси Флик определил один из ключевых приоритетов на ближайшее летнее трансферное окно — каталонский клуб хочет усилить центр обороны левоногим защитником. Предполагается, что новый футболист станет партнером молодого центрбека Пау Кубарси.

По информации из окружения клуба, в шорт-листе руководства находятся два основных кандидата. Речь идет о защитнике Inter Milan Алессандро Бастони и игроке Tottenham Hotspur Микки ван де Вен.

26-летний Бастони уже несколько сезонов считается одним из наиболее надежных центральных защитников европейского футбола. Его действующее соглашение с миланским клубом рассчитано до 2028 года, однако Флик высоко оценивает способность итальянца грамотно читать игру и начинать атаки точными передачами из глубины — качества, которые хорошо вписываются в игровую философию «Барселоны». В то же время потенциальная сделка может оказаться дорогостоящей.

Альтернативным вариантом для каталонцев является 24-летний ван де Вен. Нидерландский защитник известен своей скоростью и способностью эффективно действовать при высокой линии обороны. Его контракт с лондонским клубом действует до 2029 года.

Ожидается, что подписание левоногого центрального защитника станет частью более широкой стратегии «Барселоны», направленной на усиление обороны и повышение эффективности системы высокого прессинга.