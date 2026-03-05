"Реал" из Мадрида стремится подписать 20-летнего Нико О'Райли из "Манчестер Сити"

Дата публикации: 05-03-2026 15:16

Испанский футбольный клуб "Реал" проявляет серьёзный интерес к перспективному молодому игроку из английского "Манчестер Сити" Нико О'Райли. Мадридское руководство определило футболиста в качестве приоритетной цели для летнего трансферного окна 2026 года.

Президент "бланкос" Флорентино Перес характеризует 20-летнего О'Райли как «уникальную находку» из-за его способности одинаково эффективно играть как на левом фланге защиты, так и в центре полузащиты. В текущем сезоне Английской Премьер-лиги игрок демонстрирует впечатляющую результативность для защитника: у него уже 4 гола и 3 ассиста.

Хотя воспитанник "горожан" связан с "Манчестер Сити" контрактом, рассчитанным до 2030 года, "Реал" готов предложить за его переход сумму в размере 40 миллионов евро (около 80 миллионов манатов). Испанская команда стремится не только укрепить свою позицию, ослабив конкурента в лице английского клуба, но и решить долгосрочные задачи по обновлению состава, особенно на левом фланге обороны.

Ожидается, что официальные переговоры между клубами начнутся сразу после окончания нынешнего сезона, что позволит сторонам внимательно обсудить все детали возможного перехода. Такой трансфер может стать одним из ключевых событий следующего летнего окна и существенно усилить позиции "Реала" в европейских турнирах.