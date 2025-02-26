«Ростов» объявил об уходе Карпина и назвал имя нового наставника команды

Дата публикации: 26-02-2025 01:14

Пресс-служба «Ростова» сообщила о досрочном расторжении трудового договора с Валерием Карпиным, ранее возглавлявшим команду. Стороны решили завершить сотрудничество по взаимному согласию.



Руководить ростовской командой будет Джонатан Альба, с 2018 года находившийся в штабе бывшего тренера в качестве главного аналитика. Вместе с Карпиным испанец в 2021 году вошел в тренерский штаб российской сборной, но спустя год вернулся в донской клуб.



Арташес Арутюнянц, являющийся президентом «Ростова», рассказал о причинах завершения сотрудничества со специалистом. Карпин решил полностью сосредоточиться на работе в сборной России.



По итогам 18 туров «желто-синие» с 26 очками располагаются на седьмой позиции в таблице РПЛ.