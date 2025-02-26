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РФС подсчитал, что футбол остается самым популярным видом спорта в России

Дата публикации: 26-02-2025 01:14

По данным исследования «Mediascope» и РФС, результаты которого были размещены на сайте РФС, главным видом спорта в стране является футбол.

По зрительскому интересу и медиапотреблению именно события, связанные с футболом (статьи или трансляции), лидируют в рейтинге. За последние полгода их потребителями стали 40% всех россиян, интересующихся спортом. Помимо этого, 10% респондентов по меньшей мере раз в неделю занимаются футболом. У мужчин возрастной категории 12-34 года показатель составляет 27%.

72% опрошенных россиян, представляющих возрастную группу 12-64 года, относят себя к фанатам футбола, интересуются им в определенной степени или смотрят футбольные трансляции.

Осенью прошлого года ВЦИОМ представил результаты опроса, согласно которому за 19 лет число футбольных болельщиков в стране уменьшилось в 5 раз (2005 год – 19%, 2024 – 4%).

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