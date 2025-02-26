"Ноттингем" - "Арсенал". Прогноз на матч чемпионата Англии 26 февраля

Дата публикации: 26-02-2025 08:50

Очередной насыщенный британский мидуик подарит зрителям захватывающее противостояние: «Арсенал» отправляется в гости к главной сенсации сезона – команде Нуну Эшпириту Санту.

«Канониры» проводят отличный чемпионат, уступая в турнирной гонке лишь лидирующему «Ливерпулю». Однако в минувший уикенд они осложнили себе борьбу за титул, неожиданно проиграв «Вест Хэму» (0:1) на своем поле. До этого подопечные Микеля Артеты не знали поражений в 15 матчах АПЛ (10 побед, 5 ничьих), начиная с ноября.

«Ноттингем» отстает от «Арсенала» на шесть очков и продолжает бороться за медали. Команда демонстрирует сильную игру, но выездные матчи в последнее время стали ее слабым местом: три подряд поражения (0:5 от «Борнмута», 1:2 от «Фулхэма», 3:4 от «Ньюкасла»). Однако дома ситуация иная – пять побед в шести встречах, включая одну ничью.

Дополнительное преимущество «Ноттингема» – кадровые проблемы «Арсенала». В атаке у гостей заметные потери: Габриэл Жезус, Габриэл Мартинелли, Букайо Сака и Кай Хаверц, скорее всего, пропустят матч из-за травм. Причем трое последних являются главными бомбардирами команды.

В этой встрече можно рассмотреть несколько интересных ставок. Во-первых, победа «Арсенала» (кф. около 2). Во-вторых, тотал голов лондонцев больше 1,5 (кф. около 2,2).