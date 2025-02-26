Лионель Месси хочет вернуться в «Барселону» и сыграть на обновленном «Камп Ноу»

Дата публикации: 26-02-2025 08:50

37-летний аргентинский нападающий "Интера Майами" Лионель Месси выразил желание вернуться в "Барселону", сообщает Barca Universa. Контракт футболиста с американским клубом действует до конца 2025 года. "Я не могу уйти из футбола, не сыграв на новом "Камп Ноу", — заявил Месси.

Реконструкция домашнего стадиона "Барселоны" является самой масштабной в истории "Камп Ноу" и должна быть завершена летом 2026 года. После завершения работ вместимость арены увеличится до 105 тысяч зрителей. Ранее сообщалось, что "Барселона" может вернуться на свой стадион уже в текущем сезоне, но с ограниченной заполняемостью. На данный момент команда принимает соперников на Олимпийском стадионе.