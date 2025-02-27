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Раскрыты условия трансфера Кастаньо из «Краснодара» в «Ривер Плейт»

Дата публикации: 27-02-2025 02:49

«Чемпионат» со ссылкой на источник, владеющий информацией, сообщил о переходе Кастаньо в «Ривер Плейт».

«Краснодар», которому принадлежат права на опорника, договорился с аргентинской командой по условиям сделки. Сумма трансфера составит 9 млн евро. Дополнительно «быки» смогут рассчитывать на 0,5 млн евро в качестве бонусов. Также «Ривер Плейту» придется заплатить 5% от суммы трансфера как солидарные выплаты.

К «красно-белым» Кастаньо присоединится после игры 20 тура РПЛ, в которой противостоять «Краснодару» будет «Пари НН».

Контракт полузащитника с российским клубом истекает в 2028 году. В этом сезоне Кевин провел 21 встречу (1 забитый мяч, 4 ассиста).

Transfermarkt.de оценивает колумбийского игрока в 6 млн евро.

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