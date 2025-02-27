«Милан» выбрал топ-тренера, который заменит Консейсау

Дата публикации: 27-02-2025 02:49

Следующим наставником «Милана» может стать Антонио Конте. Согласно информации, опубликованной Лукой Бьянкином, представляющим издание «La Gazzetta dello Sport», боссы «россонери» рассматривают вариант с подписанием контракта с тренером «Наполи».



Ранее сообщалось, что если «Милану» не удастся занять место в первой четверке Серии А, то клуб может попрощаться с Сержиу Консейсау, работающим с итальянской командой в настоящее время.



«Два последних дня кандидатура Конте вновь обсуждается. Однако конкретики пока нет. Минувшим летом в клубе отказались от Антонио, который хотел поработать с «Миланом». В текущей ситуации схожие интересы есть у обеих сторон», - отметил Бьянкин.



По итогам 26 туров «россонери» находятся на 7-й строчке в Серии А с отставанием в 8 очков от «Ювентуса», располагающегося на четвертой позиции.