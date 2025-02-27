«Барселона» и «Манчестер Сити» следят за Фабрегасом

Дата публикации: 27-02-2025 02:49

Ресурс «Il Messaggero» пишет, что кандидатура Сеска Фабрегаса рассматривается двумя топ-клубами. Речь идет о «Барселоне» и «Ман Сити».



Боссы «City Group» видят в наставнике «Комо» потенциального сменщика Хосепа Гвардиолы в случае завершения с ним сотрудничества.



«Барселона» интересуется Фабрегасом, поскольку у клуба имеется давняя связь с испанцем.



За специалистом также наблюдают в «Милане» и «Интере», где он может заменить действующих наставников Сержиу Консейсау и Симоне Индзаги.



«Комо» является первым клубом в карьере Фабрегаса в качестве главного тренера. Данный пост он занимает с прошлого лета.



После 26 туров «Комо» с 28 набранными очками располагается на 13-м месте в таблице чемпионата Италии.