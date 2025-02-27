Семак принял решение по Родригао в «Зените»

Дата публикации: 27-02-2025 02:49

«РБ Спорт» утверждает, что в «Зените» определились с будущим Родригао в команде. Сергей Семак не хочет расставаться с защитником и рассчитывает на него в завершающей части сезона. Отпускать бразильца до истечения контракта, действующего до лета 2025 года, петербуржцы не будут.



Ранее ряд источников писали, что к Родригао есть интерес со стороны «Васко да Гама». Руководство клуба из Рио-де-Жанейро хочет заполучить центрбека бесплатно. До закрытия трансферного окна в Бразилии осталось 2 дня.



Также сообщается, что «Зенит» не планирует предлагать Родригао новое соглашение. Между тем футболистом интересуется одна из московских команд, название которой не разглашается.



В текущем сезоне на счету Родригао 7 игр за «Зенит» (1 гол).