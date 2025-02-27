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«МЮ» согласовал трансфер топ-форварда

Дата публикации: 27-02-2025 02:49

«Business Day» информирует, что «Манчестер Юнайтед» близок к согласованию трансфера Виктора Осимхена, принадлежащего «Наполи». Между сторонами есть договоренность по 95% условий сделки. Переход нигерийца обойдется «манкунианцам» в сумму порядка 75 000 000 евро. Сам нападающий готов попробовать себя в АПЛ.

Состав «Наполи» Осимхен пополнил в 2020 году. Вместе с неаполитанцами он выигрывал чемпионство в Серии А.

В сентябре прошлого года форвард был арендован «Галатасараем». За турецкую команду Виктор провел 26 встреч, в которых отличился 20 раз и отдал 5 результативных передач.

Рыночный ценник на Осимхена составляет 75 млн евро (по версии «Transfermarkt»).

С «Наполи» нигерийца связывают трудовые отношения до лета 2026 года.

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