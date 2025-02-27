Агент Угальде сообщил, что зимой «Спартак» мог продать форварда за 30-35 млн евро

Дата публикации: 27-02-2025 02:49

Курт Морсинк, работающий с Манфредом Угальде, заявил, что зимой боссы «Спартака» требовали за футболиста 30-35 млн евро. В своих рядах костариканца хотел видеть неназванный французский клуб.



«Весьма серьезный интерес был от команд Лиги 1. Одной из них не удалось продать своего игрока, он отправился в аренду. В результате выложить 30-35 млн евро, запрашиваемые «Спартаком» за Манфреда, не получилось из-за требований финансового фейр-плей», - отметил агент Угальде на YouTube-канале «Tiga Sports».



Состав «красно-белых» центрфорвард пополнил прошлой зимой. В сезоне 2024/2025 в активе 22-летнего форварда 22 встречи за москвичей (16 забитых мячей, 3 ассиста).



Transfermarkt.de оценивает Угальде в 15 млн евро.