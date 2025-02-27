"Вест Хэм" – "Лестер". Прогноз на матч АПЛ 27 февраля

Дата публикации: 27-02-2025 02:50

«Вест Хэм» Грэма Поттера, который в прошлом туре сенсационно обыграл «Арсенал», имеет отличный шанс продолжить подъем в турнирной таблице – в Лондон приезжает один из аутсайдеров сезона, «Лестер».

Пока трудно сказать, что после назначения Поттера игра «молотков» кардинально преобразилась. Лондонцы стартовали с победы над «Фулхэмом», но затем на протяжении полутора месяцев набрали лишь одно очко в четырех матчах. Выигрыш у «Арсенала» (1:0) стал для Поттера лишь вторым в АПЛ. Однако теперь «Вест Хэм» находится в комфортном отрыве от зоны вылета (13 очков), что позволяет команде играть без излишнего давления.

В куда более сложном положении оказался «Лестер». Чемпион Англии 2016 года проиграл 10 из последних 11 матчей лиги, зачастую без особых шансов на успех. Казалось, что клуб готовится ко второй смене тренера за сезон, однако после разгромного поражения от «Брентфорда» (0:4) руководство ограничилось увольнением ассистентов, оставив Руда ван Нистелроя на посту. Насколько это поможет – большой вопрос.

С учетом формы команд логично предположить победу «Вест Хэма» (кф. до 1.65). Для более смелой ставки можно рассмотреть фору -1.5 (кф. до 2.65).



