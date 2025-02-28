Моуринью получил 4-матчевую дисквалификацию за сравнение игроков и тренеров «Галатасарая» с обезьянами.

Дата публикации: 28-02-2025 02:47

Жозе Моуринью снова оказался в центре скандала в Турции.

После ничьей «Фенербахче» с «Галатасараем» (0:0) в 25-м туре Суперлиги португальский тренер сделал высказывание, которое вызвало серьезный резонанс. «Галатасарай» подал жалобу в ФИФА и УЕФА, а также обратился в суд, обвинив Моуринью в расизме. В ответ «Фенербахче» заявил, что слова наставника были вырваны из контекста и искажены.

Турецкая федерация футбола дисквалифицировала Моуринью на 4 матча: два – за расизм, еще два – за оскорбления в адрес судейской бригады. Теперь он не сможет руководить командой в играх против «Антальяспора», «Самсунспора», «Бодрума» и «Трабзонспора».

В чемпионате Турции «Фенербахче» занимает второе место, отставая от «Галатасарая» на 6 очков.