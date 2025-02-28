"Штутгарт" - "Бавария". Прогноз на матч чемпионата Германии 28 февраля

Дата публикации: 28-02-2025 02:49

На «МНР-Арене» состоится противостояние серебряного и бронзового призеров прошлого сезона Бундеслиги.

«Штутгарт» в последних пяти матчах чемпионата одержал лишь одну победу, что опустило его на 7-е место. Однако команда вышла в полуфинал Кубка Германии, обыграв «Аугсбург», и сохраняет шанс попасть в Лигу Европы через этот турнир. Тем не менее главная цель подопечных Себастьяна Хёнесса — Лига чемпионов, тем более что от четвертого места их отделяют всего три очка.

Расписание у «Штутгарта» в ближайший месяц сложное: после пятничной игры с «Баварией» предстоят встречи с «Хольштайном» (в гостях), «Байером» (дома) и «Айнтрахтом» (в гостях). Провал на этом отрезке может окончательно отбросить команду из числа претендентов на место в топ-4.

Что вселяет оптимизм? В прошлом сезоне «Штутгарт» обыграл «Баварию» дома (3:1), впервые с 2018 года. Однако в очных встречах у мюнхенцев подавляющее преимущество. В первом круге текущего сезона они разгромили «Штутгарт» 4:0, а в последнем матче Бундеслиги с тем же счетом разобрались с третьим в таблице «Айнтрахтом».

С учетом кадровых проблем у «Штутгарта» (в лазарете Туре, Загаду, Аль-Дахиль и другие) «Бавария» выглядит фаворитом.

Варианты ставок:

— Победа «Баварии» с форой (-1,5) (кф. 2,6–2,65);

— Индивидуальный тотал «Баварии» больше 2,5 (кф. 2,65–2,70);

— Победа гостей + тотал больше 2,5 (кф. 2,25–2,30).