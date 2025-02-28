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«Реал» потерял полузащитника до мая

Дата публикации: 28-02-2025 17:23

«Реал» лишился очередного футболиста из-за травмы. 27-го февраля в пресс-службе «сливочных» рассказали о диагнозе Дани Себальоса, но не стали раскрывать информацию о том, когда он сможет вернуться в строй.

Между тем «Deportes Cope» утверждает, что на восстановление полузащитника уйдет порядка 2 месяцев. С учетом этого вновь выйти на поле испанец сможет не раньше мая.

Действующий договор «Реала» с Себальосом рассчитан до лета 2027 года. В нынешнем сезоне на счету 28-летнего игрока 30 встреч в составе мадридцев, в которых он отметился 2 ассистами.

Рыночный ценник на хавбека составляет 4 млн евро (Transfermarkt.de).

После 25 туров «Реал», занимающий второе место в Ла Лиге, имеет одинаковое количество очков с «Барселоной», но уступает каталонцам по дополнительным показателям.

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