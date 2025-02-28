«Реал» потерял полузащитника до мая

Дата публикации: 28-02-2025 17:23

«Реал» лишился очередного футболиста из-за травмы. 27-го февраля в пресс-службе «сливочных» рассказали о диагнозе Дани Себальоса, но не стали раскрывать информацию о том, когда он сможет вернуться в строй.



Между тем «Deportes Cope» утверждает, что на восстановление полузащитника уйдет порядка 2 месяцев. С учетом этого вновь выйти на поле испанец сможет не раньше мая.



Действующий договор «Реала» с Себальосом рассчитан до лета 2027 года. В нынешнем сезоне на счету 28-летнего игрока 30 встреч в составе мадридцев, в которых он отметился 2 ассистами.



Рыночный ценник на хавбека составляет 4 млн евро (Transfermarkt.de).



После 25 туров «Реал», занимающий второе место в Ла Лиге, имеет одинаковое количество очков с «Барселоной», но уступает каталонцам по дополнительным показателям.