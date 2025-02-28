19:06 ()
Свернуть список

«Бавария» отозвала предложение о новом контракте для Киммиха

Дата публикации: 28-02-2025 17:23

Руководство «Баварии» решило отозвать предложение по пролонгации трудового договора, направленное Йозуа Киммиху. Информацию в соцсети «X» разместил Кристиан Фальк.

Ранее СМИ писали, что мюнхенцы хотели продлить сотрудничество с полузащитником. Клуб подготовил для него новое соглашение, предусматривающее увеличение зарплаты на 3 млн евро (до 22 миллионов за сезон). В случае переподписания контракта больше Киммиха в «Баварии» получали бы только Джамал Мусиала и Гарри Кейн.

Трудовые отношения опорника с «красными» истекают ближайшим летом. В сезоне 2024/2025 Киммих принял участие в 26 встречах в футболке «Баварии» (1 гол, 10 результативных пасов).

Рыночная стоимость 30-летнего немца – 50 млн евро («Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close