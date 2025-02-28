«Бавария» отозвала предложение о новом контракте для Киммиха

Дата публикации: 28-02-2025 17:23

Руководство «Баварии» решило отозвать предложение по пролонгации трудового договора, направленное Йозуа Киммиху. Информацию в соцсети «X» разместил Кристиан Фальк.



Ранее СМИ писали, что мюнхенцы хотели продлить сотрудничество с полузащитником. Клуб подготовил для него новое соглашение, предусматривающее увеличение зарплаты на 3 млн евро (до 22 миллионов за сезон). В случае переподписания контракта больше Киммиха в «Баварии» получали бы только Джамал Мусиала и Гарри Кейн.



Трудовые отношения опорника с «красными» истекают ближайшим летом. В сезоне 2024/2025 Киммих принял участие в 26 встречах в футболке «Баварии» (1 гол, 10 результативных пасов).



Рыночная стоимость 30-летнего немца – 50 млн евро («Transfermarkt»).