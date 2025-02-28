«Барселона» интересуется возможностью трансфера Леау из «Милана»

Дата публикации: 28-02-2025 17:23

«Барселона» проявляет предметный интерес к Рафаэлу Леау. Информация появилась в аккаунте Николо Скиры в соцсети «Х».



«Каталонцы уже направили соответствующий запрос по вингеру в адрес «Милана», владеющего правами на футболиста. «Сине-гранатовым» интересен данный трансфер, но официальных предложений или переговоров по переходу португальца пока не было.



В начале 2024 года у Леау было солидное предложение из Саудовской Аравии, но он ответил отказом.



Соглашение Рафаэла с «Миланом» рассчитано до 2028 года. Однако в контракте присутствует условие по отступным, которые составляют 175 млн евро», - отметил Скира.



В нынешнем сезоне в активе 25-летнего вингера 9 забитых мячей и 7 ассистов в 36 матчах в составе «россонери».



Transfermarkt.de оценивает Леау в 75 млн евро.