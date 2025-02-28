«Манчестер Юнайтед» готов потратить 75 млн евро на покупку защитника

Дата публикации: 28-02-2025 17:23

Кастелло Люкеба в ближайшем будущем может сменить Бундеслигу на АПЛ. Защитником «РБ Лейпциг» интересуется «Манчестер Юнайтед». Об этом пишет «Todofichajes».



«Красные дьяволы» изучают возможность трансфера игрока в летнее межсезонье. Подчеркивается, что в контракте 22-летнего француза есть пункт об отступных в размере € 90 млн. Однако руководители «Юнайтед» хотят снизить цену до 75 миллионов.



Люкеба – воспитанник «Лиона». В августе 2023-го он перебрался в «Лейпциг». Сумма сделки составила 30 миллионов евро. Контракт футболиста с «быками» действует до середины 2029 года.



Всего в этом сезоне на счету центрбека 21 матч (без результативных действий).