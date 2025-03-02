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«ПСЖ» может приобрести одну из главных звезд «Барселоны» за € 100 млн

Дата публикации: 02-03-2025 15:52

Французский «Пари Сен-Жермен» заинтересован в услугах одного из самых талантливых игроков «Барселоны». Речь идет о Гави.

Как сообщает «El Nacional», топ-клуб Лиги 1 видит в лице хавбека каталонцев серьезное усиление. Парижане готовы выложить за 20-летнего футболиста порядка 100 000 000 евро. В «Барселоне» не хотят расставаться с Гави, но солидная компенсация может подтолкнуть боссов клуба пересмотреть свое решение.

Стоит отметить, что в этом сезоне молодой испанец получает немного игрового времени, поскольку ему приходится конкурировать за место в составе с Дани Ольмо. В 24 матчах во всех соревнованиях он провел на поле лишь 894 из 2160 возможных минут.

Контракт полузащитника с «сине-гранатовыми» рассчитан до 30.06.2030. «Трансфермаркт» оценивает Гави в 80 млн евро.

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