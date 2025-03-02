Дзюба повторил бомбардирский рекорд Кержакова

Дата публикации: 02-03-2025 15:52

Артему Дзюбе удалось повторить достижение Александра Кержакова по количеству голов за карьеру среди российских игроков.



1-го марта центрфорвард «Акрона» отличился в рамках 19-го тура РПЛ, где его команде противостоял «Пари НН». Таким образом, в активе футболиста стало 233 забитых мяча. Аналогичное количество голов на счету Кержакова.



Для «Акрона» игра завершилась поражением (1:2). На гол Дзюбы «Пари НН» ответил мячами Грулева и Кокшарова.



Цвета тольяттинской команды Артем защищает с осени прошлого года. В нынешнем сезоне в активе 26-летнего нападающего 4 гола и 3 ассиста в 12 матчах. Его контракт с «Акроном» истекает ближайшим летом.



Transfermarkt.de оценивает Дзюбу в 1,8 млн евро.



Источник – Telegram-канал «Акрона».