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Дзюба повторил бомбардирский рекорд Кержакова

Дата публикации: 02-03-2025 15:52

Артему Дзюбе удалось повторить достижение Александра Кержакова по количеству голов за карьеру среди российских игроков.

1-го марта центрфорвард «Акрона» отличился в рамках 19-го тура РПЛ, где его команде противостоял «Пари НН». Таким образом, в активе футболиста стало 233 забитых мяча. Аналогичное количество голов на счету Кержакова.

Для «Акрона» игра завершилась поражением (1:2). На гол Дзюбы «Пари НН» ответил мячами Грулева и Кокшарова.

Цвета тольяттинской команды Артем защищает с осени прошлого года. В нынешнем сезоне в активе 26-летнего нападающего 4 гола и 3 ассиста в 12 матчах. Его контракт с «Акроном» истекает ближайшим летом.

Transfermarkt.de оценивает Дзюбу в 1,8 млн евро.

Источник – Telegram-канал «Акрона».

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