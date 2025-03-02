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«Ювентус» готов заплатить € 50 млн за трансфер Хёйлунда

Дата публикации: 02-03-2025 15:52

Центрфорвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунд может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Летом оформить переход футболиста попытается «Ювентус». Туринцы предложат за нападающего 50 млн евро. Такой информацией поделился ресурс «TuttoJuve».

Согласно источнику, 22-летний датчанин разочаровался в проекте «манкунианцев» и хочет вернуться в Серию А, где он в свое время защищал цвета «Аталанты».

Ранее в СМИ сообщалось о том, что «Юнайтед» рассматривает вариант с включением Хёйлунда в сделку по переходу Виктора Осимхена из «Наполи».

В 2023 году «красные дьяволы» выкупили права на форварда у «Аталанты» за € 73,9 млн. В текущей кампании Расмус поучаствовал в 34 встречах, забил 7 мячей и отдал 1 ассист.

По данным Transfermarkt.de, рыночная стоимость датчанина равняется 60 000 000 евро.

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