«Ливерпуль» поборется с «Арсеналом» за подписание Киммиха

Дата публикации: 02-03-2025 15:52

«The Sun» информирует, что следующим клубом Йозуа Киммиха из «Баварии» может стать «Ливерпуль». «Мерсисайдцы» готовы побороться за опорника с «Арсеналом», который также интересуется футболистом мюнхенцев.



Микелю Артете, возглавляющему «пушкарей», импонируют игровые качества Киммиха. «Ливерпуль» ищет усиление в среднюю линию. В клубе уверены, что немец для них является оптимальным вариантом.



Ранее сообщалось, что «Арсенал» уже обсуждал с представителями Киммиха возможность перехода по завершении сезона, когда его трудовой договор с «Баварией» закончится.



В этом сезоне полузащитник выходил на поле в составе мюнхенской команды в 36 встречах (1 гол, 10 результативных пасов).



Трансферная стоимость 30-летнего немца равняется 50 млн евро («Transfermarkt»).