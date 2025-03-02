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«МЮ» поспорит с «Арсеналом» за Влаховича, «Ювентус» готов продать игрока за 60 млн евро

Дата публикации: 02-03-2025 15:52

«Арсенал» хочет заполучить Душана Влаховича. Лондонцы намерены оформить его переход по окончании сезона. Информацию опубликовало издание «Caught Offside».

Другим претендентом на серба является «Ман Юнайтед», подыскивающий усиление в атакующую линию. «Ювентус», владеющий правами на 25-летнего форварда, может согласиться отпустить его ближайшим летом за 60 млн евро.

Цвета туринцев Влахович защищает с января 2022 года. «Бьянконери» выкупили его контракт у «Фиорентины» за 83,5 млн евро. В текущем сезоне серб провел за туринскую команду 32 игры (14 забитых мячей, 2 ассиста).

Соглашение Влаховича с «Юве» действует до июня 2026 года. Рыночный ценник на нападающего равняется 60 000 000 евро («Transfermarkt»).

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