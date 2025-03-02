Источник: «Реал» планирует подписать Салиба в течение ближайших двух сезонов

Дата публикации: 02-03-2025 15:52

Звезда «Арсенала» Вильям Салиба в обозримом будущем может попробовать свои силы в мадридском «Реале», о чем информирует «Relevo».



«Королевский клуб» попытается заполучить француза летом 2026-го (за год до истечения контракта с «Арсеналом») по сниженной цене. Если же англичане примут решение не продавать игрока, то «Реал» вернется за Вильямом в 2027-м и подпишет его бесплатно.



В Мадриде рассчитывают, что Салиба заменит Давида Алабу или Антонио Рюдигера. Действующие соглашения с защитниками рассчитаны до конца сезона-25/26, и пока не ясно, будут ли они продлены. Немаловажным фактором является возраст австрийца и немца, многое будет зависеть от их формы. В следующем году данным футболистам исполнится 34 и 33 года соответственно.



В 25 поединках АПЛ Салиба стал автором 2 забитых мячей.



Рыночная стоимость 23-летнего игрока сборной Франции составляет 80 000 000 евро.