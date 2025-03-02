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«Ливерпуль» видит замену Салаху в вингере из Серии А

Дата публикации: 02-03-2025 15:52

«Ливерпуль» наблюдает за Ассане Диао из «Комо». Как пишет «Caught Offside», руководство англичан видит в 19-летнем вингере потенциального сменщика Мохамеда Салаха. Египтянин, соглашение которого с «мерсисайдцами» рассчитано до ближайшего лета, может покинуть команду по завершении сезона.

В услугах вингера также заинтересован «Ньюкасл».

В «Комо» Диао перебрался в январе этого года из «Бетиса». Его переход обошелся итальянской команде в 12 млн евро. В сезоне 2024/2025 на счету крайнего нападающего 8 матчей в Серии А, в которых он отличился 5 раз.

Срок действия трудового договора Диао с «Комо» ограничен летом 2029 года. Рыночный ценник на испанца равняется 9 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).

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