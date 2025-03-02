"Ноттингем" - "Ипсвич". Прогноз на матч Кубка Англии 3 марта

Дата публикации: 02-03-2025 23:05

1/8 финала этого турнира завершится единственным матчем, который вынесен за пределы уик-энда и пройдет в понедельник.

Очевидным фаворитом встречи является «Ноттингем». Команда Бруну Эшпириту Санту продолжает борьбу за медали АПЛ и место в Лиге чемпионов. В то время как «Ипсвич» находится на другом полюсе — в зоне вылета и сражается за выживание.

Однако важно отметить, что в последние недели положение не так однозначно. После впечатляющей серии из восьми побед и одной ничьей «Ноттингем» притормозил, потерпев три поражения за месяц.

Ключевым фактором в игре станет способность гостей сдержать Криса Вуда. Нападающий «лесников» и сборной Новой Зеландии занимает четвертое место в списке бомбардиров АПЛ, забив уже 18 голов — уступая лишь Мохамеду Салаху, Эрлингу Холанду и Александеру Исаку.

Варианты ставок:

🔹 Победа «Ноттингема» — 1 (кф. около 1,7).

🔹 Индивидуальный тотал «Ноттингема» больше 1,5 (кф. около 1,7).