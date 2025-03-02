"Ювентус" - "Верона". Прогноз на матч серии А 3 марта

Дата публикации: 02-03-2025 23:05

27-й тур итальянской Серии А завершится в понедельник матчем в Турине.

Болельщики «Ювентуса» пережили разочарование после раннего вылета команды из Лиги чемпионов, а на этой неделе их ожидал еще один неприятный сюрприз – поражение от «Эмполи» в Кубке Италии. Однако в национальном первенстве «бьянконери» демонстрируют прогресс. Команда, которая за первые 22 тура 13 раз сыграла вничью, неожиданно обрела победную форму. Сейчас у туринцев серия из четырех викторий подряд, среди которых значится победа над лидером чемпионата – «Интером». Успешные результаты позволили «Юве» подняться в первую четверку, а осечки конкурентов открывают перед подопечными Тиагу Мотты еще более амбициозные перспективы.

«Верона» еще недавно балансировала на грани зоны вылета, но триумф над «Фиорентиной» в прошлом туре позволил создать небольшой задел безопасности. Однако в матчах с топ-клубами команда Паоло Дзанетти нередко проваливается. Достаточно вспомнить разгромные поражения от «Аталанты» (1:6, 0:5), а также неудачи в играх с «Интером», «Лацио» и «Ювентусом» (0:3 в первом круге). В этом сезоне «джаллоблу» лидируют по количеству пропущенных мячей, что не добавляет им оптимизма перед поездкой в Турин.

У «Юве» есть отличная возможность сократить отставание от «Аталанты» до трех очков и еще плотнее приблизиться к лидерам. Ставим на победу хозяев с форой -1 (кф. — около 1.45). А если «Верона» посыплется, то гол, вероятно, лучшего игрока «Ювентуса» прямо сейчас кажется логичным выбором – Коло Муани отличится (кф. — до 2.40).