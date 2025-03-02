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«Арсенал» обозначил одну из главных целей в летнее трансферное окно

Дата публикации: 02-03-2025 23:38

«Mirror» утверждает, что «Арсенал» планирует оформить трансфер Беньямина Шешко, принадлежащего «Лейпцигу».

Словенец идет первым номером в шорт-листе «пушкарей» на ближайшее лето. Сам нападающий положительно оценивает вариант с переходом в «Арсенал». Руководство «быков» готово расстаться с игроком за сумму в 55 млн фунтов (67 млн евро).

Трудовые отношения Шешко с «Лейпцигом» действуют до середины 2029 года. В текущем сезоне на счету 21-летнего словенца 34 встречи в футболке немецкой команды (17 забитых мячей, 5 результативных передач).

Рыночный ценник на форварда составляет 50 млн евро («Transfermarkt»).

За национальную сборную Шешко в общей сложности провел 39 матчей (16 голов).

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