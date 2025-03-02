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«Барселона» готова продлить контракт с Рафиньей до 2030 года и снизить сумму отступных

Дата публикации: 02-03-2025 23:40

«Барселона» хочет продлить трудовое соглашение с Рафиньей до 2030 года и уже начала переговоры с бразильцем. Информацию опубликовал ресурс «Mundo Deportivo».

Переговоры только начались, но стороны имеют схожие позиции по данному вопросу. Каталонцы намерены установить размер отступных за вингера в пределах рыночной стоимости. Согласно действующему договору, рассчитанному до июня 2027 года, их размер равен 1 млрд евро.

У Рафиньи было несколько предложений от саудовских команд, на которые он ответил отказом. Бразилец хочет остаться в «Барселоне».

В сезоне 2024/2025 Рафинья выходил на поле в составе «сине-гранатовых» в 38 играх (24 забитых мяча, 18 ассистов).

Transfermarkt.de оценивает 28-летнего вингера в 80 млн евро.

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