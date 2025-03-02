Источник: Де Брейне может остаться в «Сити» при сокращении зарплаты

Дата публикации: 02-03-2025 23:42

«Ман Сити» рассматривает вариант с пролонгацией соглашения с Кевином Де Брейне еще на 1 год. Действующий договор с бельгийцем рассчитан до ближайшего лета. Информацией поделилось издание «Mirror».



В случае продления сотрудничества оклад Де Брейне уменьшится. По действующему соглашению его недельная зарплата равняется 375 000 евро. «Горожане» предлагают ему недельную зарплату в 150 тысяч и солидные бонусные выплаты.



Цвета «Сити» Кевин защищает с 2015 года. В нынешнем сезоне в активе 33-летнего полузащитника 28 матчей за «горожан», в которых он отличился 4 раза и отдал 7 результативных передач.



Ориентировочная стоимость Де Брейне – 35 млн евро (по оценке «Трансфермарт»).